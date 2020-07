Les forçats du volcan

Chaque jour, environ 300 hommes récoltent du soufre au cœur d’un des cratères les plus dangereux du monde : le Kawah Ijen. Ce volcan indonésien est très actif et les nappes de gaz qui s’en échappent sont mortelles. Un travail périlleux mais surtout harassant. Les mineurs remontent à même le dos des cargaisons qui peuvent dépasser 70kg. Chacun est payé au rendement. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.