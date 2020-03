Les fortunes et infortunes de la ruée vers le pétrole américain

Au cœur du gisement le plus promoteur des États-Unis, à Midland, l'industrie pétrolière engendre son lot de laissé-pour-compte. Avec le coronavirus et la chute du cours du pétrole, certains producteurs ont déjà annoncé une baisse des effectifs de 30 % dans ce nouveau capital américain du pétrole. Ce nouveau krach pourrait entraîner des milliers de travailleurs dans la précarité. Une précarité dont il est très difficile de sortir au Texas. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.