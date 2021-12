Les illuminés de Noël : un concours de villages en Normandie

Une course à la féerie. Comme chaque année, 66 communes de Normandie se sont affrontées tout au long du mois de décembre dans le concours des plus belles illuminations de fêtes. Ce concours devenu un vrai rendez-vous dans la région attire chaque année de nombreux touristes. L'objectif est d'émerveiller les passants mais aussi de resserrer les liens. Des centaines de bénévoles se mobilisent, travaillent sans compter et ravivent la fierté de leurs villages. Dans la course au prix, chaque village, qui a toujours son homme fort, cherche à se démarquer. Après des semaines de préparation, début décembre, le public découvre les illuminations des 66 villages du Bocage normand. À travers le tournage, l’équipe a pu rencontrer de nombreux bénévoles, et filmer les préparatifs ainsi que les premiers jours des villages, les premiers jours des illuminations. Nous sommes notamment passés à Saint-Mars-d'Égrenne, et Beauchêne, sans oublier La Sauvagère, dans l'Orne, et avons pu même suivre le jury dans une de ses tournées à travers les villages. Après le verdict du jury, découvrez dans le reportage qui suit, qui, parmi ces villages superbement illuminés, sera celui récompensé pour le savoir-faire technique, les plus beaux nouveaux motifs, et le plus beau village de Normandie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.