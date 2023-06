Les mystères d’Amanda Lear

Comment dessiner le portrait de quelqu’un qui n’est que séduction, ambiguïté et mystère ? Elle a consacré sa vie à créer le personnage d’Amanda Lear, ambivalent, et donc fascinant, à cultiver la rumeur, bâtir sa légende. Elle avoue même, d’ailleurs, n’être qu’une illusion. Alors, commençons par le premier des mystères, son âge. Selon ses dires, elle est à l’âge où toutes les filles de son âge ont l’air plus vieilles qu’elle. Elle ne sait pas pourquoi, ce n’est pas qu’elle se fasse lifter toutes les cinq minutes, c’est simplement parce que son corps, son physique a cette énergie, cette envie de continuer, la curiosité. On devient une petite vieille, selon elle, que l'on n’a plus envie. Elle admet que c’est le fait d’être tout le temps avec Salvador Dali pendant une quinzaine d'années qui a contribué à créer sa légende. Les gens se demandaient qui était cette fille qui se trimballe partout avec un homme marié ? Est-ce que c’est un couple à trois ? La vérité est toute simple, Dali était impuissant selon elle, ce qui l'intéressait, c’était d’avoir une jeune muse. C’est lui qui l’a appris que pour attirer l’attention, il faut créer un personnage.