Les mystères d'un double meurtre dans les Pyrénées

Aurélie Pardon est morte en juillet dernier, en même temps que son compagnon Gabriel Fourmigué. Ils auraient été victimes d'une vengeance. Leur assassin présumé est un proche. Et il est introuvable. Un mystère qui hante les proches de la victime. Cédric Mercier est le premier témoin du drame. Le soir du 4 juillet, ce voisin, pompier volontaire, découvre sur la route une femme agonisante. Malgré les soins qu'il lui prodigue, la blessure est trop grave. Aurélie décède peu de temps après. En face, la porte d'une maison est ouverte. Les gendarmes découvrent dans la douche le propriétaire, Gabriel Fourmigué. Il est aussi tué par balle. Interrogés, Cédric Mercier et d'autres voisins, racontent qu'ils ont aperçu dans l'après-midi un homme qui rôdait dans le quartier. Dans la voiture d'Aurélie garée devant la maison, les gendarmes découvrent une balise GPS. Le tueur a sans doute géolocalisé la jeune femme. Le double meurtre semble avoir été soigneusement préparé. Rapidement, le soupçon des enquêteurs se porte sur le mari d'Aurélie, à qui elle avait demandé le divorce, Cédric Tauleygne, 35 ans. Mais l'homme a disparu. Le lendemain, les enquêteurs découvrent qu'il a envoyé des lettres en forme de testaments à sa mère et à son meilleur ami avant de prendre la fuite de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Un gendarme parvient à le joindre brièvement au téléphone. Cédric Tauleygne lui annonce son intention de se suicider. Le même jour, sa moto est découverte abandonnée. Le suspect essaie-t-il de brouiller les pistes ? Aurait-il organisé sa cavale ? Et représenterait-il toujours une menace ?