Les nids d'hirondelle, le caviar asiatique

C'est un mélange de salive et de vomissure d'oiseaux. Un ovni culinaire un peu dégoûtant aux yeux des Occidentaux, mais dont les Asiatiques raffolent : les nids d'hirondelles sont le caviar de l'Asie. La majorité de ces nids est récoltée à la main par des villageois en Indonésie, sur les parois d'immenses grottes inaccessibles. Hissés sur de échafaudages branlants de lianes et de bambous, à 50 mètres du sol, les dénicheurs risquent leur vie.