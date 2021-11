Les nouvelles sorcières : voyance, business et addiction

Au cœur du très chic 1er arrondissement de Paris, journalistes et influenceurs ont été conviés dans ce nouveau restaurant d'un grand groupe de luxe français. Une diseuse de bonne aventure, star des réseaux sociaux est payée 1 000 euros pour 2 heures de prestation. Les invités s'inscrivent gratuitement pour des séances de dix minutes. La jeune femme prétend lire l'avenir et deviner l'intimité des gens. À seulement 24 ans, Julia, alias Astrokiff, est devenue la coqueluche des soirées parisiennes. Passionnée par l'astrologie depuis ses 13 ans, Julia s'est lancée après son bac. Aujourd'hui, elle gagne près de 3 500 euros par mois entre consultation privée et événementielle. Septiques ou convaincus, les invités se bousculent. Julia est persuadée d'avoir un don. Vous allez voir le regain d'intérêt des Français pour les arts divinatoires, astrologie, voyance ou encore cartomancie. Ces pratiques ésotériques ont été rendues plus ludiques par les réseaux sociaux. Les moins de 40 ans consultent plus que leurs ainés. Certains d'entre eux développent même de véritables addictions qui ne sont pas sans risque. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.