Les nouvelles stars du tuning

Arrivé en France dans les années 80, le tuning ou l'art de la personnalisation automobile vit une nouvelle ère. Du simple collage de stickers à l'incontournable jante alu, des ailerons jusqu'au moteur surboosté, un à deux millions de voitures modifiées sont en circulation dans le pays. Un loisir qui attire de nouveaux publics, avec des dizaines de rassemblements qui s'organisent chaque semaine partout dans l'Hexagone. Le tuning d'aujourd'hui privilégie une esthétique plus sobre, plus élégante et plus sportive. Faire des emplettes n'est pas possible dans le coffre d'Angélique : celui-ci est déjà occupé par des grosses enceintes de sonorisation. Comme cette mère de famille de 40 ans, elles sont près de 200 000 en France à partager sur des parkings et les réseaux sociaux leur passion pour le tuning. Et il y en a pour toutes les bourses. Avec quelques milliers d'euros, Toufik a reconstitué au détail près la Peugeot bodybuildée du film Taxi. Il a fallu à Jordan beaucoup plus de moyens humains et financiers pour mettre au point son bolide unique au monde. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.