Les nuits de Marseille : une commissaire à poigne

Avec un taux d’homicide deux fois supérieur à la moyenne nationale, Marseille est l’une des villes les plus dangereuses de France. Une criminalité qui ne s’endort pas au crépuscule. Trafic, règlement de compte, violences conjugales, à chaque nuit, son lot de drames dans la cité phocéenne. Pour faire face, 400 fonctionnaires de police sont mobilisés de 19 heures à 7 heures, sous le commandement de la commissaire générale, Béatrice Fontaine. Notre équipe a suivi le travail sous tension permanente de de cette brigade à part. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.