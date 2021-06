Les passeurs de cocaïne de la Guyane

Le maire d'Apatou en Guyane est mis en examen pour infraction douanière dans une affaire de trafic de drogue. À Orly, une valise qu'il a mise en soute a été passée au scanner et les douaniers y ont découvert plusieurs kilos de cocaïne. Le maire pouvait-il ignorer que de la drogue était présente dans la valise qu'on lui avait confiée ? Cela paraît difficile à croire tant les affaires de trafic de drogue se sont multipliées en Guyane ces dernières années. En effet, 30% de la cocaïne consommée en France transiteraient par ce département d'outre-mer. Tous les jours, à l'aéroport de Cayenne ou à Orly à l'arrivée des vols, les douaniers découvrent de la poudre blanche dans des valises. Elle est camouflée dans des doubles fonds, dissimulée dans des vêtements ou dans des fruits. Elle est même retrouvée dans les estomacs de certains voyageurs, ingérée sous forme de boulette. En 2019, les douanes ont saisi plus de deux tonnes de cocaïne. À chaque vol pour Paris, en moyenne, trois personnes sont interpellées. Des mules rémunérées pour acheminer la cocaïne jusqu'en métropole. Pour la plupart, elles viennent de la même ville de Guyane, Saint-Laurent du Maroni.