Les pièges et les dérapages de la chasse aux pédophiles en Angleterre

La fin justifie-t-elle les moyens ? C'est la question que posent les milices de citoyens qui se multiplient en Angleterre. Ces derniers ont pour objectif de démasquer et faire arrêter des pédophiles présumés. Au Royaume-Uni, une arrestation de suspect sur deux se fait grâce à ces chasseurs autoproclamés. Une pratique légale outre-Manche, même si les méthodes de certains sont contestées.