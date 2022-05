Les piqûres mystérieuses : psychose en boite de nuit

C'est un phénomène mystérieux qui frappe les nuits françaises. Depuis quelques semaines, une centaine de personnes, essentiellement des jeunes femmes, ont porté plainte un peu partout en France. Toutes ont constaté une marque de piqûre après une soirée. Certaines ont fait de malaises et d'autres pas, mais les analyses n'ont, pour l'heure, révélé l'administration d'aucune drogue ni de tout autre produit. La multiplication des cas laisse les forces de l'ordre perplexes et entraîne un début de psychose appuyé par les réseaux sociaux. Quelle est la réalité de ce phénomène ? S'agit-il de mauvaises plaisanteries ou d'agressions de prédateurs ? Le nombre de signalements commence à exploser à partir du 16 février 2022, le jour de réouverture des boîtes de nuit après deux mois de fermeture due au Covid. Ce soir-là, Lalie, étudiante de l'air de 21 ans, sort faire la fête. Quatre jours plus tard, elle tombe sur une photo postée sur les réseaux sociaux par une autre jeune femme qui affirme avoir été piquée avec une seringue dans les rues de Rennes. Lalie fait immédiatement le rapprochement avec son ecchymose. Paniquée, l'étudiante se rend aux urgences et lance l'alerte sur les réseaux sociaux. Sa vidéo est vue près de 400 000 fois. La vague de témoignages sur les réseaux sociaux se transforme vite en déferlante dans les commissariats. Au tribunal de Nantes, on comptabilise près de 47 signalements. Un record en France. Autant d'enquêtes prises très au sérieux par le procureur de la République qui peine cependant encore à en comprendre le mobile. En l'absence de trace de drogue, les faits sont qualifiés de violences avec arme. Les agresseurs encourent trois ans de prison. En attendant, le rythme des piqûres ne faiblit pas. Quel impact ce phénomène a-t-il sur les soirées en discothèque ? À ce jour, aucun suspect n'a été interpellé en France pour ces mystérieuses piqûres. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.