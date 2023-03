Les plaisirs glacés du lac d’Annecy

Cerné par les sommets de la Haute-Savoie, le lac d'Annecy, l'un des plus purs d'Europe. Une mer à la montagne de 15 km de long qui attire trois millions de touristes chaque année. L'été, il y a foule sur ses plages et sur ses flots, propice à la plaisance. L'hiver, changement d'ambiance, le lac retrouve la paix, un privilège réservé aux initiés, un plaisir de fin gourmet, un terrain d'aventure sans fin sur l'eau, dans l'eau, dans les airs et sur les sommets. Sur la rive Est du lac, c'est un cercle très sélect que vient d'intégrer, après 5 ans d'attente, Florent, technicien de maintenance. Il a dû être coopté par l'un des 85 membres du Viking Club de Talloires. Fondé il y a 25 ans, c'est le plus vieux club de baignade hivernale de France. Ce jour-là, le lac est à 6 degrés. Florent n'a jamais affronté une eau aussi froide, un sacré défi. Se baigner au milieu des cygnes blancs ou adopter le regard des oiseaux au-dessus du lac, une autre idée folle, née dans la tête d'un habitant du coin. Passionné de voltige, Dominique Cruciani crée il y a 30 ans sa société pour proposer des balades en delta-planes ou en parapente. Il y a 20 ans, il participe au tournage du film de Jacques Perrin "Le peuple migrateur" en tant que pilote d'ULM. Une expérience qui a changé sa vie. Dominique a apprivoisé pendant des mois des oies bernaches. Il commence par voler seul avec ses oies. Il y a quelques mois, il l'idée de partager cette expérience hors du commun aux touristes.