Les professionnels des petites annonces en ligne et de la vente entre particuliers

Avec 112 millions de transactions en 2019 et un chiffre d'affaires en augmentation de 10% en 2020, Leboncoin est le premier site de ventes entre particuliers en France. Comme tant d'internautes, Brigitte y fait plus que des bonnes affaires. Grâce à elle, son fils a une source de revenu. Pour aider son fils dans son business, la retraitée de 64 ans traque les bonnes affaires et fait même appel à ses proches pour quadriller tout le sud-ouest. Ils ont plus de choix dans cette partie de la France pour le rachat de porcelaine. Et les prix y sont inférieurs à ceux de la capitale. Avec l'explosion des ventes sur les sites d'occasions, d'autres futés se sont lancé sur des produits bien plus encombrants que la porcelaine. C'est le cas de Bruno, 58 ans. Il achète des combis Volkswagen qu'il retape pour les louer ou les revendre. Il dispose d'une centaine de combis Volkswagen et à vendre. Ce sont un peu ses enfants parce que ce passionné de mécanique les a fait renaître. Ancien marchand de fruits et légumes, il se passionne pour le business de combi, en plein essor en France. Maintenant garagiste, il est devenu l'un des principaux acheteurs de ces campings car vintage. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.