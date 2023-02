Les recettes de l'électroménager discount

Avec 90 magasins en France, Électro Dépôt est le discounter de l'électroménager. Son concept est celui du cash and carry américain, littéralement payer en espèces et transporter. Un entrepôt transformé en magasin, des vendeurs qui jouent les magasiniers et des marques maison à prix cassé. Créée en 2004, l'enseigne low-cost a réussi à s'imposer dans ce secteur ultra concurrentiel. Quand Darty parie sur le service ou Boulanger, le choix, ce discounter a misé sur le prix en économisant à tous les niveaux. Avec ce concept de magasin entrepôt, l'entreprise ne possède pas d'espace de stockage. En stockant en hauteur, le prix du loyer est divisé par deux. Dans le magasin, il n'y a pas de promotions et un décor minimaliste. Quand certains privilégient le carrelage, Électro Dépôt a choisi un sol en béton, 30 % moins chers. À taille équivalente, ce magasin fonctionne avec deux fois moins d'équipiers que ses concurrents. Cela leur permet d'économiser 500 000 euros chaque année. Pour pallier le manque de personnel, le client est mis à contribution, et le moindre service est payant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.