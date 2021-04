Les recettes du succès de Chefclub, entre cuisine, business et vidéos

Ces recettes express filmées en gros plan, vous les avez certainement vu défiler sur Facebook, Tik Tok, Instagram ou Youtube. Ce site gratuit, créé par des Français, a vu sa fréquentation exploser, avec dix millions d'abonnés en France et cent millions dans le monde. Niveau contenu, on est assez loin de l'élégance de la gastronomie française. Sur cette plateforme, les stars sont la tarte au brie ou la tour de l'apéro avec ses cinq camemberts enrobés de pâte à pizza accompagnée de trente tranches de bacon. Une révolution de palais et un processus de création qui révèle pas mal de surprises. En effet, ce ne sont pas des cuisiniers, mais des dénicheurs de tendances qui créent les recettes de ce site. Et Chefclub, c'est aussi une affaire de famille. Nous sommes allés à la rencontre des trois frères qui ont eu l'idée de créer cette application. Découvrir les ingrédients de ce succès au siège de cette firme.