Les rodéos kids, trompe-la-mort à 12 ans

Au Texas, les enfants trompe-la-mort du rodéo. Poussés par leurs parents, ils jouent avec des taureaux de 500kg et paient parfois de leur vie. Ces dernières années, le rodéo est devenu l'un des sports les plus populaires chez les enfants, notamment dans les États ruraux et pauvres du sud des États-Unis. Leur rêve, devenir professionnel comme les adultes, les stars de la PBR, le championnat du monde de rodéo. Ils peuvent gagner plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Les compétitions d'enfants sont aussi diffusées en direct sur les grandes chaînes sportives américaines. Garçons et filles sont érigés au rang de gladiateurs. Pour le show, ces mini cow-boys commencent de plus en plus jeunes. Ils sont mis sur des taureaux de plus en plus nerveux et musclés, au risque de se blesser ou même de perdre la vie. Ce sport est aujourd'hui considéré comme le plus dangereux au monde, dix fois plus violent que le football américain. Ainsi, des enfants d'à peine 10 ans se retrouvent secoués dans tous les sens par des taureaux de plus de 500kg, dopés et surpuissants. L'image ne choque quasiment plus dans le sud des États-Unis où la pratique du bull riding fait partie de la culture populaire. En 2021, six mini cow-boys texans sont morts au cours de rodéos, ce qui n'arrête pas les parents et ces enfants, bien au contraire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.