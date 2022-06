Les rois de l'occasion : chasse aux bonnes affaires !

Pour s'occuper d'une fuite d'eau chez elle, Carole ne va pas aller chercher du matériel dans une grande enseigne de bricolage, elle va se rendre dans une matériauthèque. Elle n'achète plus rien au prix fort, seulement des produits d'occasion ou des invendus. Se passer du neuf, une décision prise il y a neuf ans, au moment où son mari a été licencié. Pour les aliments, Carole privilégie les invendus et les circuits courts. Les produits d'hygiène et d'entretien sont achetés en vrac pour limiter les emballages et les déchets. Carole a longtemps été une consommatrice effrénée. Cette accro aux fringues dépensait jusqu'à 200 euros par mois pour étoffer sa garde-robe. Actuellement, elle vide régulièrement ses placards pour donner et surtout dépense dix fois moins grâce à des adresses qui proposent des prix imbattables. Pour rien au monde, elle ne renoncera aujourd'hui à son mode de consommation économique et écologique. Comme Carole, plus de la moitié de nos compatriotes achètent régulièrement des produits d'occasion. Un chiffre qui a doublé en dix ans et qui révolutionne leur façon de consommer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.