Les secrets de la Française des jeux

En 2020, 25 millions de personnes ont tenté leur chance avec la Française des jeux. À côté du loto et des paris sportifs, l'entreprise fait un tabac avec les jeux de grattage dont elle détient le monopole en France. Il représente désormais près de la moitié des mises. D'ailleurs, un record a été établi l'an dernier. Plus de 8 milliards d'euros ont été joués. Cash, Vegas, Mission patrimoine, ... Pour quelques pièces, des Français s'offrent un peu d'adrénaline et beaucoup d'espoir. Selon la FDJ, la plupart des grands gagnants gardent les pieds sur terre. Plongez dans les coulisses d'une machine à rêves et dans la nouvelle vie de quelques gagnants. Vous allez voir comment la Française des jeux redouble de créativité et de sécurité pour lancer régulièrement de nouveaux jeux. Nous avons d'ailleurs assisté à la remise d'une attestation de virement d'un montant d'un million d'euros à une mère de famille qui a gratté un ticket par jour depuis dix ans. Elle fait partie des 26 personnes à avoir remporté cette somme au jeu de grattage. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.