EXCLUSIF - Les secrets de Lina : des éléments troublants avant sa disparition

Sa fille a disparu il y a plus de sept mois, à quelques kilomètres de chez elle. Depuis, Fanny Groll la cherche sans relâche. Ses amis, mais aussi des inconnus, organisent encore plusieurs battues par semaine. Lina venait de fêter ses quinze ans. Que lui est-il arrivé ? Le mystère reste entier. Mais plusieurs éléments troublants survenus avant sa disparition interrogent, du harcèlement et des menaces que ses proches révèlent ce soir pour la première fois. Lina a disparu le samedi 23 septembre 2023 en Alsace. Ce jour-là, elle doit prendre le train pour retrouver son petit ami, Tao, à la gare de Strasbourg. Avant de quitter sa maison, Lina envoie à sa meilleure amie Wendy plusieurs messages vocaux. Lina doit parcourir près de trois kilomètres, soit 25 minutes de marche, depuis son domicile jusqu'à la Saint-Blaise-la-Roche, un itinéraire que la jeune fille a l'habitude d'emprunter. Ce jour-là, sur la route, elle envoie à son petit ami Tao une courte vidéo pour lui montrer sa tenue. Il lui répond immédiatement.