Les secrets des jeux à gratter de la FDJ

La Française des jeux prospère grâce au succès des jeux de grattage. L'entreprise redouble ainsi de créativité et de sécurité pour lancer régulièrement de nouveaux tickets à gratter. L'an dernier, 25 millions de personnes ont tenté leur chance la FDJ et 26 ont remporté un million d'euros au jeu de grattage. Ces vies ont basculé grâce à la chance. Découvrez comment on conçoit, fabrique et diffuse ces tickets. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.