Les secrets des jeux à gratter de la FDJ

En 2019, 25 millions de personnes ont tenté leur chance avec la Française des jeux. À côté du Loto et du paris sportifs, l'entreprise fait un tabac avec les jeux de grattage, dont elle détient le monopole en France. Il représente désormais près de la moitié des mises. Avec un record l'an dernier, plus de 8 milliards d'euros joués. Vingt-six personnes ont eu la chance de remporter l'an dernier un million d'euros au jeu de grattage. Cash, Vegas, Mission patrimoine... Pour quelques pièces, un peu d'adrénaline et beaucoup d'espoir. Sur l'immense rouleau de jeu de grattage de la FDJ, il n'y a qu'un ticket à 500 000 euros. Frédéric a gratté l'un d'eux et c'est bien tombé pour lui. Il a travaillé pendant 20 ans dans l'hôtellerie-restauration, de serveur à directeur d'hôtel. En 2011, il ouvre une boutique de jeux vidéo, mais fait faillite deux ans plus tard. Il est alors criblé de dettes, plus de 50 000 euros. Le sort s'acharne sur Frédéric, suite à un problème cardiaque, il doit arrêter de travailler et ne touche qu'une pension d'invalidité de 800 euros, juste assez pour payer le loyer de sa maison. Avec son gain, il règle ses dettes et meuble son intérieur, du sol au plafond. Pas d'œuvre d'art ni de coups de folie, mais des vacances en famille. Selon la FDJ, la plupart des grands gagnants gardent les pieds sur terre. Frédéric n'a pas eu le droit au suivi psychologique que la FDJ réserve aux grands gagnants. Ceux qui décrochent plus d'un million d'euros. Il a voulu se protéger en consultant un psychologue. Des conseils qui lui ont permis de ne pas dilapider sa fortune. Il a placé 75 % de ses gains en banque. Des gains exonérés d'impôt sur le revenu. Frédéric avait une chance sur trois millions de remporter ce gros lot. Du pactole, qui change la vie des grands gagnants, au bénéfice net moins hasardeux de la FDJ qui redouble de créativité et de sécurité pour lancer leurs nouveaux tickets à gratter. Plongez dans les coulisses d'une machine à rêve et dans la nouvelle vie de quelques gagnants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.