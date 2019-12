Les secrets et le défi quotidien de la maison Kammerzell

Comment faire tourner une brasserie du XXIème siècle dans un bâtiment médiéval classé ? C'est le défi quotidien de l'équipe de Kammerzell à Strasbourg. En moyenne, ses cuisines servent 650 clients par jour et 1 000 en haute saison. Le service est fait avec les contraintes imposées par la bâtisse, ces quatre étages, ses nombreux salons et sa façade en bois sculpté qui réclame un entretien permanent. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.