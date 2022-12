Les super vendeurs de vêtements d'occasion sur Internet

Depuis qu'elle s'est inscrite sur Vinted, Cindy a vendu 2 381 articles en trois ans. Sa boutique numérique fait d'elle l'une des plus grosses vendeuses du site, plus de 2 600 produits en vente. La plupart des vêtements ont été mis en vente directement sur Vinted sans être portés par elle ni ses enfants. Pour alimenter ses réserves, Cindy dépense en moyenne 50 euros par mois, uniquement de la seconde main. Le reste, elle le récupère grâce à ses réseaux d'amis ou à sa famille. Trois enfants, un mari sans emploi pour l'instant, Cindy, femme de ménage au SMIC, a réussi à ne plus dépenser d'argent pour vêtir sa famille. Mieux, elle en gagne entre 100 et 300 euros par mois. Le vide-grenier est l'une de ses sources d'approvisionnement. Une absence de stratégie de vente est inimaginable pour certaines super vendeuses du site. À 18 ans, Julia est une femme d'affaires redoutable qui négocie tout. Contrairement à Cindy, Julia n'achète jamais rien pour elle. Elle sait parfaitement ce qui se vend le mieux sur le site. En ce moment, des vêtements vintages des années 70 à 90. Julia totalise 2 300 transactions sur le site, exactement comme Cindy. Mais là où Cindy gagne entre 200 et 300 euros par mois, elle gagne dix fois plus grâce notamment aux réseaux sociaux. Les ventes sur la plateforme ne sont pas imposables jusqu'à 3 000 euros par an. Julia est bien au-delà, entre 24 000 et 36 000 euros par an. Elle est même considérée par le site comme une vendeuse professionnelle. Elle a dû créer son entreprise. Son business est lucratif. Pour se différencier encore plus, Glenn explore un nouveau créneau, celui de restaurateur de basket d'occasion. Ce jour-là, il a acheté pour 6 euros une paire de baskets de marque. Une fois restauré, Glenn pourra les revendre autour de 40 euros. Il a quitté l'an dernier son emploi de gardien d'immeuble, payé, 2 000 euros par mois, gagne moitié moins sur la plateforme. Mais il voit désormais plus loin, une vraie boutique de restauration de basket.