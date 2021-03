Les touristes se ruent à Zanzibar, une destination de rêve sans restrictions sanitaires

Nous partons dans un pays en plein déni d'État. Face à la Covid, la Tanzanie où il n'y a officiellement plus aucun cas de coronavirus depuis que le président a déclaré l'été dernier que le virus a été éradiqué par des prières. L'un des enjeux est de maintenir à flots l'industrie touristique, l'une des principales du pays. Ça marche puisque des touristes du monde entier affluent vers cette destination ouverte où le port du masque n'est pas obligatoire et où la fête bat son plein, malgré les contaminations. Des vacances de rêve à l'autre bout du monde, en pleine pandémie. Sur l'archipel de Zanzibar, les restrictions sanitaires sont quasi inexistantes. À leur arrivée, les vacanciers n'ont pas eu besoin de fournir un test PCR négatif aux autorités. Aucune quarantaine imposée, ils peuvent déambuler sans masque. Les bars et les restaurants, tous ouverts, ne sont soumis à aucune jauge. Soleil, sans masque ni distanciation, les touristes découvrent tous les petits plaisirs de leur vie d'avant, y compris la sortie dans les boîtes de nuit. Alors que la planète se calfeutre pour contrer la pandémie, la Tanzanie est l'un de ces rares pays à ouvrir grand ses frontières, et à faire le plein de touristes. Elle se vend comme une destination sûre. Aucun cas de Covid-19, ou plutôt aucun chiffre sur les contaminations. Malgré les rappels à l'ordre répété de l'OMS, le pays a arrêté de recenser les cas depuis avril 2020. Son président, John Magufuli, affirme avoir jugulé l'épidémie grâce aux prières. Cette politique du déni profite aux professionnels du tourisme. Le secteur représente 20% de l'économie de Zanzibar et emploie 70 000 personnes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.