Les trésors de la Côte d'Émeraude

Située entre Cancale et le Cap Fréhel, la Côte d'Émeraude compte la plus grande colonie de dauphins d'Europe et de nombreux autres trésors. Pour les découvrir, nous avons rencontré Alain Étienne, qui se bat depuis 20 ans pour restaurer un fort du XVIIe siècle. Mais également Philippe, l'un des trois pêcheurs-plongeurs de Bretagne, et Benoît, un descendant du célèbre corsaire de Saint-Malo Robert Surcouf. La Côte d'Émeraude, un petit paradis qui attire 1,5 million de touristes chaque année. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.