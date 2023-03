Leslie et Kevin : des témoignages exclusifs sur leur double meurtre

"Il avait des projets. Il voulait s'acheter un terrain pour se mettre avec son camping-car et puis avec sa copine". Quelques jours plus tôt, Guy Trompat a appris la mort de son fils unique Kevin, 21 ans. Il avait disparu trois mois plus tôt avec sa petite amie Leslie, 22 ans. Le couple vivait alors un bonheur en apparence sans ombre sous le regard de Karine, la belle-mère du jeune homme. "Ils étaient inséparables", dit-elle. Kevin et Leslie auraient été tués après un guet-apens tendu par trois jeunes de leur entourage. Le premier, Tom, comptait parmi leurs meilleurs amis. Et il aurait menti aux proches du couple pendant des semaines. Kevin et Leslie vivaient à Prahecq, un petit village des Deux-Sèvres. Ils logeaient dans une maison prêtée par leur ami Tom. Le 25 novembre vers 18h30, le couple se rend chez un voisin qui les a invités pour partager une blanquette de veau. Nicolas, leur hôte, se souvient d'une soirée banale. C'est la dernière fois que Kevin et Leslie sont vus vivants. Ils ne répondront plus jamais sur leurs téléphones et semblent s'être volatilisés avec leur chien Onyx. Au bout de quelques jours, leurs familles alertent les gendarmes. Le 8 décembre, leurs vêtements et leurs papiers identités ont été découverts dans une benne à vêtement à 50 km de là, à Puirabeau en Charente-Maritime. Guy, le père de Kevin, pense tout de suite à un enlèvement peut-être pour un motif crapuleux. Le jour de sa disparition, Kevin aurait eu avec lui une grosse somme d'argent en liquide. Selon Guy, la seule personne alors au courant pour l'argent liquide était Tom Trouillet, l'homme qui hébergeait Kevin et Leslie. Les trois amis se sont rencontrés plusieurs années auparavant dans des Free party organisées dans la région. Nous avions rencontré en janvier dernier l'un des trois suspects interpellés dans cette affaire qui semble mêlé dépit amoureux et dette liée à un trafic de drogue. Les avocats des suspects ont refusé de répondre à nos questions. Toujours présumés innocents à ce jour, les trois jeunes hommes encourent entre 30 ans et la réclusion criminelle à perpétuité.