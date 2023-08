L'étonnant business des sosies

Depuis 9 ans, Stéphane Cons cultive sa ressemblance avec Johnny Depp. Sur les réseaux sociaux, sur son compte TikTok, Johnnysteff1 a près d'un million d'abonnés, quatre fois plus que le vrai Johnny. En France, comme Stéphane, ils sont une centaine à vivre du métier de sosie. Des agents se sont même spécialisés dans le booking des clones de star. Les classiques comme Johnny Hallyday, Cloclo ou Mylène Farmer et des profils plus dans le vent comme Hermès, la doublure belge de Gims, Matthew Allen, le M Pokora de Neufchâtel-en-Bray, Ken-G Ramon, d'origine gitane comme Girac, le vrai ou Lily Diamond, la Rihanna lyonnaise, agent immobilier dans la vie. Felixir, le bluffant sosie français d'Harry Potter, facture 400 euros une convention et jusqu'à 17 000 euros pour une avant-première de film. Tous ont un point commun, leur célébrité dépend du succès de ceux qu'ils incarnent. Tous gagnent leur vie grâce à leur ressemblance, mais ce n'est pas facile. Dylan a dépensé des dizaines de milliers d'euros pour parfaire sa ressemblance avec Justin Bieber. Il rêve de quitter les chantiers pour une carrière comme celle de Sébastien Ménard. Cet instituteur a décidé de se consacrer à la scène. Il remplit déjà des salles dans la peau de Céline Dion. Nous sommes allés à la rencontre de ces portraits crachés de star. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.