L'étrange meurtre des soeurs Nougué-Cazenave

Au matin du lundi 28 août 1995 à Pau, le café Maurice, le petit bar tabac des sœurs Nougué-Cazenave reste étrangement fermé. D'ordinaire, il est ouvert tous les jours. René, un voisin est inquiet. Il décide d'appeler leur nièce Claudine. Celle-ci se rend au café avec sa mère. La porte à l'arrière de la maison est ouverte. Les deux sœurs gisaient dans une mare de sang. Pour comprendre qui pouvait en vouloir à Claudy et Marcelle, le commissaire Joël B, 39 ans, réalise sur place les premières constatations. La scène de crime semble évoquer l'acte d'un fou. Et à l'époque, le bar jouxte un immense hôpital psychiatrique. Certains de ses pensionnaires sont libres de sortir durant la journée et sont des clients des deux sœurs. La blanchisserie est perquisitionnée à la recherche de vêtements tachés de sang, en vain. Le personnel est interrogé, mais ne signale aucune fugue de patients cette nuit-là. Les enquêteurs s'intéressent également à la piste du mobile financier et soupçonnent le propre frère de Marcelle et Claudy, Robert. Il est le premier à qui profiterait le crime. Ses sœurs n'avaient pas d'enfants, il hérite automatiquement du bar et du vaste terrain. Mais Robert Nougué-Cazenave a un alibi. Il a passé le week-end loin de Pau. Sa fille, Claudine, désigne d'autres suspects. De mystérieux individus qui, selon elle, auraient tenté par tous les moyens d'acheter le café de ses tantes. Mais pour les enquêteurs, cette piste ne tient pas non plus. Pour eux, il n'y a plus qu'une solution. Le meurtrier fait partie des habitués du bar : des ouvriers, des marginaux et des retraités que Marcelle et Claudy, deux femmes réputées généreuses, étaient toujours prêtes à dépanner. L'enquête a été relancée deux fois en 27 ans. Le meurtrier des deux sœurs n'est toujours pas identifié. Mais en mai 2022, des enquêteurs spécialisés dans les crimes non résolus ont décidé de rouvrir le dossier qui allait bientôt être prescrit. Les dossiers sont repris à zéro, disséqués par des psychocriminologues et des analystes criminels assistés par un logiciel spécialisé. Le résultat des nouvelles comparaisons ADN est attendu avant la fin de l'année. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.