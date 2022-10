L'héritage Goldman, des fans en or

Trente millions d'albums vendus, un répertoire de 250 chansons, un artiste prolifique... Jean-Jacques Goldman reste l'indétrônable personnalité préférée des Français pour la onzième fois. Cela fait pourtant 18 ans qu'il a pris sa retraite. Mais son public espère toujours son retour, comme le Messie. Jean-Jacques Goldman est sorti de scène sans faire d'adieu en 2004 laissant ses fans orphelins. Il a continué à écrire pour les autres, mais plus aucun album depuis 2001. Michael Jones n'a jamais raccroché sa guitare. Le Franco-galois a partagé l'affiche avec Jean-Jacques Goldman pendant 20 ans. Il a ensuite continué de l'accompagner sur scène pour les concerts des Enfoirés. À 70 ans, Michael Jones débute une nouvelle tournée marathon sans Jean-Jacques Goldman, 120 dates prévues en 3 ans, des Zénith, mais aussi des salles mythiques comme l'Olympia. Notre équipe a suivi le lancement de la tournée L'héritage qui réunit Michael Jones et les complices artistiques du discret Jean-Jacques.