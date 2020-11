L'hommage d'Elie Semoun à son père mort d'Alzheimer

Pensif, il ne réalise pas que son père n'est plus là depuis deux mois. Lui, le fils aimant, celui qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Dans un film bouleversant, il nous raconte la douleur de voir son père perdre ses repères, perdre la tête, ne plus reconnaître, l'insupportable souffrance de voir l'être cher lentement disparaître. Ça fait 30 ans qu'il nous fait rire, mais ce dimanche soir, Elie Semoun va nous émouvoir en témoignant d'une expérience intime. La fin de vie de son père, marquée par l'inexorable évolution de la maladie d'alzheimer. En 4 ans, Élie et Anne-Judith Semoun ont partagé ce combat au côté de leur père. Ils ont décidé d'en filmer des moments marquants, parfois compliqués, souvent émouvants. Vous allez voir le cheminement du malade d'Alzheimer vers la perte de son passé, mais aussi celui de l'aidant, refusant le diagnostic, se désespérant de son impuissance, puis prenant conscience des moments à capter pour les garder dans la tête et dans le cœur. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.