Liban, les braqueurs du désespoir

"Reculez ! Reculez !"... Pistolet à la main, une jeune libanaise de 28 ans fait irruption dans une agence bancaire. Un braquage que ses complices filment et retransmettent en direct sur les réseaux sociaux. "Je suis Sali Hafez. Je suis venue aujourd'hui à la banque retirer de l'argent pour ma sœur qui est mourante à l'hôpital... Je veux juste récupérer mon argent",lance-t-elle. La jeune femme n'est pas venue voler l'argent des autres. C'est son propre compte qu'elle vient braquer. Au total, 20.000 dollars d'économies que l'architecte d'intérieur réclame depuis sept mois à la banque, et que cette dernière, proche de la faillite, refuse de lui donner. "Dans ce pays, on n' a pas d'autre choix que de faire ça. Cet argent, on ne l'a pas volé, c'est le fruit de nos efforts. On est fatigué, on a beaucoup travaillé, on s'est tué à la tâche pour ces économies. Ils nous donnent l'argent, on part. Sinon, personne ne sortira d'ici", poursuit-elle. À l'intérieur la banque, les employés et une dizaine de clients sont retenus en otages. De l'essence est répandue sur le sol, le directeur menacé physiquement. À tout moment le braquage amateur peut mal tourner. Deux heures se sont écoulées avant que le directeur n'accepte d'ouvrir le coffre. Pas un dollar de plus, pas un dollar de moins, Sali ne veut que son dû, mais elle n'obtient que 14 000 dollars. Héroïne pour les uns, dangereuse fugitive pour les autorités, l'action de la jeune femme marque une escalade de la violence dans un pays englué dans la crise. Depuis 2019, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur et les prix des biens de consommation se sont envolés. Avec des salaires qui ne valent presque plus rien, huit Libanais sur dix vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté.