Lilian Thuram se confie sur son combat contre le racisme

Il a été un grand défenseur de l'équipe de France de Football pendant 14 ans. C'est avec le même engagement qu'il défend aujourd'hui ses idées et ses valeurs. Lilian Thuram veut gagner un match compliqué contre le racisme qui perdure. Cela passe par des conférences et des livres sur le sujet. Mais aussi par l'éducation qu'il donne à ses deux grands fils, footballeurs professionnels. Très tôt, il les mis en garde sur les conséquences de leur couleur de peau notamment dans la relation avec la police. On l'a souvent présenté comme l'intello du foot, il consacre sa deuxième vie au combat contre le racisme. Une blessure d'enfance que sa mère n'a pas su guérir. Une leçon de vie qu'il transmette à ses enfants. À ce sujet, il publie un livre intitulé "La pensée blanche" aux éditions Philippe Rey. Mais que reste-t-il de la "Black Blanc Beur" qu'il incarnait ? Que reste-t-il de cette belle victoire à la Coupe du monde 98, il y a plus de 20 ans déjà ? Lilian Thuram, le défenseur, de la France dite "Black Blanc Beur", champion du monde à celle qui l'inquiète aujourd'hui, le racisme, les blessures d'un homme qui se bat pour le vivre ensemble, il se confie ce soir dans "Le portrait de la semaine "d'Audrey Crespo-Mara.