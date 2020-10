Line Renaud, face à la mort

Les Français ont failli perdre leur mamie de cœur préféré. Line Renaud a été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a un an et demi. Elle s'en est bien remise en partie grâce à son chien Pirate. "Je suis assis sur le lit. Je ne peux pas me lever. Je glisse. Je me retrouve assise. Mon chien dort avec moi, il me regarde. Je suis en bas. J'essaie de me relever de tous les côtés, de pousser. Je ne peux pas me relever. Je retombe. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas", raconte-t-elle. "Et Jacinthe (quelqu'un qui l'aide dans sa maison) vient chercher le chien. Elle appelle Pirate. Il ne sort pas. Il reste sur le lit. Donc, elle entre dans la chambre. Et là, elle me voit par terre... S'il était parti immédiatement, Jacinthe ne rentrait pas dans la chambre. Personne ne me voyait", poursuit-elle. À 92 ans, Line Renaud a décidé d'organiser sa succession. Elle nous a confiés à qui elle souhaite vendre sa propriété de Rueil-Malmaison. Et elle a évoqué aussi son nouveau combat pour le droit de mourir dans la dignité. "Quand on souffre, on part. Mais la vie est belle", dit-elle en souriant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.