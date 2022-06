L'inquiétant profil de Jean-Marc Reiser

À Strasbourg, le 7 septembre 2018, à 7h30, Sophie Le Tan a rendez-vous dans la commune de Schiltigheim pour visiter un appartement qu'elle a trouvé sur une petite annonce. Elle en a informé sa famille. Quelques heures après sa disparition, la famille informe la police qui lance un appel à témoin, précisant que la jeune femme a disparu alors qu'elle se rendait à Schiltigheim pour visiter un appartement. Grâce à l'analyse de la téléphonie, les policiers parviennent à identifier le mystérieux loueur, Jean-Marc Reiser. L'homme est interpellé une semaine après la disparition de Sophie Le Tan. Au cours de la perquisition, les policiers sont surpris par la propreté extrême de l'appartement, qui prête à avoir été nettoyé. Après un examen approfondi de l'appartement, la police scientifique découvre de nombreuses traces de sang, dans la salle de bain, les toilettes, le couloir, ainsi que l'ADN de Sophie Le Tan. En garde à vue, Jean-Marc Reiser nie connaître la jeune femme et se mure dans le silence. Il est mis en examen et écroué pour assassinat. Trois semaines plus tard, il livre une nouvelle version qu'il va maintenir pendant deux ans. Période pendant laquelle les enquêteurs vont explorer la personnalité sombre et inquiétante de Jean-Marc Reiser. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.