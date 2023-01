L'inquiétante disparition de Kévin et Leslie

La relation amoureuse de Kévin et Leslie avait débuté trois semaines avant leur disparition. Un jeune couple qui semblait vivre un amour idyllique. Avant leur disparition dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, Leslie et Kévin vivaient à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, une commune de 2 000 habitants. Le couple était logé dans une petite maison, chez Ben, un ami qui préfère vivre dans son camion. Le jour de leur disparition, Ben leur rend visite avant de partir en week-end voir sa famille. C'est la dernière fois qu'il verra le couple. Vers 18h30, Leslie et Kévin se rendent à pied sans leur chien, chez un ami quadragénaire, qui habite à quelques mètres de là. Au programme ce soir-là, un petit dîner autour d'une blanquette de veau. Karine Prat, la belle-mère de Kévin chez qui il loge parfois, est venue à cette soirée lui remettre une enveloppe de "5 000 euros" à sa demande. Selon elle, Kévin avait déjà 5 000 euros sur lui à la soirée. Vers 21h30, c'est donc avec 10 000 euros en poche qu'il quitte le dîner. Kévin dit à sa belle-mère avoir rendez-vous sur la place du village, il compte acheter une voiture d'occasion à un particulier. Puis, un quart d'heure plus tard, il revient à la soirée et raconte à sa belle-mère qu'il aurait fait en chemin, une rencontre inquiétante.