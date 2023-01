Loury Lag, mon chemin de rédemption

Toute son enfance, on lui a imposé violemment des limites, alors depuis, Loury lag les refuse. Et cela dicte chacun des choix de sa vie d’homme et de père. Depuis quinze ans, skiant sur la Banquise, navigant sur l’océan, marchand dans le désert, il explore le monde. Loury Lag, c’est toute une vie dans l’extrême. Et ce qui est incroyable, c’est que dans ces expéditions où il dépasse toutes ses limites, il a voulu emmener celui qui les a imposées avec la plus grande violence. Aujourd’hui, il se sent accompli dans la vie que si elle est dans l'extrême. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.