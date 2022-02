Loyers impayés, la menace de l'expulsion

En France, plus d'un million de personnes ne paient pas régulièrement leurs loyers. Mais chaque année, ils ne sont que 15 000 à être expulsés avec l'aide de la force publique. Pour récupérer l'argent des impayés, les bailleurs HLM comptent sur des équipes de travailleurs sociaux et des négociateurs. Il s'agit d'une stratégie d'accompagnement pour éviter des procédures d'expulsion longues et à l'issue incertaine. Ils peuvent brandir la menace de l'expulsion, mais en y arrivent rarement. Comment contacter ces résidents débiteurs qui parfois fuient leurs bailleurs ? Comment négocier des plans de remboursement avec des personnes qui vivent à l'euro près et qui sont parfois en souffrance psychologique ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.