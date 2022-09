Ludovic, l'éboueur star

Il ramasse nos déchets, Ludovic Franceschet rend surtout nos villes vivables. Il rend visibles les invisibles. Star de TikTok où il a actuellement 162 000 abonnés, il partage son quotidien d'éboueur de Paris et raconte sa fierté d'exercer ce métier souvent méprisé. Avec son balai et Internet, il ne rêve pas moins que de changer le monde. "Je l'aime mon métier et je le kiffe de ouf !", lâche-t-il dans le Portrait de la Semaine. "Le but c'est de sensibiliser les jeunes à jeter à la poubelle, pour qu'eux soient sensibilisés et pour qu'ils ne reproduisent pas ce que les autres ont fait avant", a-t-il continué. Dans une vidéo postée en ligne, il raconte avec humour et un brin de folie son quotidien d'éboueur qui n'est pas une sinécure, et dans l'indifférence générale. "En fait, les gens ne nous voient pas alors qu'on ressemble à des petites lucioles avec nos gilets". "Il veut que les gens arrêtent de jeter par terre. On a une belle planète qu'il faut respecter", confie-t-il à Audrey Crespo-Mara. Mégots de cigarette, sacs et bouteilles en plastique, les merdes de chiens ou des préservatifs... Il ramasse tout. Mais avant d'être éboueur, il a été aide-soignant dans un hôpital public et dans un foyer pour personnes autistes. Ce qui embellit un peu plus sa vie aujourd'hui, c'est que l'éboueur devenu influenceur reçoit des Like tous les jours sur les réseaux sociaux, qu'on le reconnaît facilement dans la rue. "La période que vit actuellement est juste incroyable. Lorsque le petit balayeur, il est reconnu, c'est magnifique, mais pas pour moi, il l'est surtout pour le métier. On m'appelle l'éboueur de TikTok, et j'en suis fier", a-t-il confié dans 7 à 8. Ludovic Franceschet a publié un livre intitulé "Plus tard, tu seras éboueur", chez City Éditions. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.