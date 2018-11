Lycée d'élite

N'y sont admis que les premiers de la classe. Louis le Grand est l’un des seuls lycées publics en France à avoir le droit de pratiquer une sélection aussi drastique. Dans cette fabrique à élite, qui compte parmi ses anciens élèves quatre anciens présidents de la Vème République, le programme de maths est avalé en un mois et demi, le reste de l’année consacré à approfondir. Héloïse et Youssef, deux élèves de seconde lancés dans cette course à l’excellence, vont devoir résister au rythme de travail et à la pression, qu’ils se mettent parfois eux-mêmes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.