Lycée Toulouse-Lautrec : des enfants comme les autres

Il ressemble un peu à vaisseau spatial. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas ordinaire non plus. Dans l'ensemble scolaire Toulouse-Lautrec près de Paris, l'entraide est plus naturelle, le regard est plus bien ne veillant qu'ailleurs. La particularité de l'établissement est de faire cohabiter une majorité d'enfants handicapés avec des petits camarades valides jusqu'à ce que les différences n'aient plus aucune importance. Dans ce monde inversé, les valides sont pour une fois en minorité. Ils ne représentent qu'un tiers des effectifs. Ils sont près de 350 élèves du CP au BTS. Les soignants sont plus nombreux que les enseignants. Un établissement unique que l'on vient visiter du monde entier. Vous imaginez un lycée hôpital triste ou froid ? Désolé, ce sont que des ados pénibles et charmants. C'est un endroit idéal pour réviser nos clichés sur le handicap. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.