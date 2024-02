Ma dernière lettre : la leçon de vie de Line Renaud

Dès que les caméras s'allument, elle s'illumine. Line Renaud est dans nos vies depuis tant d'années qu'on la croirait immortelle. Et pourtant, à 95 ans, elle nous écrit une dernière lettre, comme un dernier baiser que l'on donne sur un quai de gare, parce qu'un jour il faut partir et simplement y être prêt. Un livre en forme d'adieu : "Merci la vie !". "Ce n'est pas un adieu, ça prépare un adieu, car le public m'a suivie toute sa vie et je voulais leur dire au revoir au cas où il m'arrive quelque chose et que je n'ai pas eu le temps de le faire", dit-elle. Une de ses phrases attire notre attention : "Le Ciel semble désormais se rapprocher". "Quand je me réveille, vous n'allez pas me croire, je suis heureuse qu'il fasse gris, qu'il fasse beau. C'est magnifique, un matin de plus, je suis là. C'est extraordinaire", confie Line Renaud.