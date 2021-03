Manon se confie sur ses années d'anorexie

Nous sommes nombreux à penser que les troubles alimentaires sont liés à un rapport particulier à la nourriture. Ce n'est pas aussi simple. L'anorexie, comme la boulimie, sont d'abord liées à l'estime de soi. Manon, elle, est tombée dans l'anorexie à l'âge de 20 ans. Au pire de sa pathologie, elle ne pesait que 33 kilos pour 1m60. Manon est apparue devant nous avec un visage angélique et incroyablement apaisé, bien loin de celui qu'elle a eu pendant cinq ans. En 2016, elle rayonnait et pesait 58 kilos pour 1m60. Brutalement, une spirale irrépressible l'a emporté jusqu'à devenir son infernale obsession. S'en sont suivi cinq années d'une violente anorexie. Une emprise extrême et totale. Comment est-elle tombée dans un comportement obsessionnel qui l'a poussé à consommer d'énormes quantités de laxatif ? Quelle a été la cause de son anorexie ? Et surtout, quel a été son long chemin vers une alimentation saine ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.