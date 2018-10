Marc Olivier Fogiel : la GPA, le bonheur d'être père

Son désir d’enfant le tenaillait depuis des années… un désir difficile à assouvir lorsqu’on est homosexuel. Marc-Olivier Fogiel raconte pour la première fois comment il a choisi de se tourner vers la GPA aux Etats-Unis. Une pratique encore interdite et encore polémique en France mais vers laquelle se tournent de nombreux couples hétérosexuels également, en désespoir de cause. C’est un Marco qu’on ne connaissait pas, ému à l’évocation de ses deux filles qui ont changé et comblé sa vie. Cette interview est issue de l'émission Sept à Huit du dimanche 30 septembre 2018, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.