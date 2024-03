Mari meurtrier ? Incarcéré 13 ans après

Véronique Duchesne a disparu le 6 octobre 2010, en fin de journée. Le lendemain matin, Thierry Meunier signale la disparition de sa femme aux gendarmes. Trois jours plus tard, des pêcheurs trouvent, à une quinzaine de kilomètres plus au nord, le corps de Véronique, flottant à proximité du rivage. Elle avait 47 ans lorsqu’elle avait été tuée sur le rocher des Côtes-d'Armor. L’autopsie révèle de nombreux hématomes, une fracture du nez et un traumatisme du cou. Les expertises révèlent des traces de sang sur le châle découvert sur l'île de la Comtesse. Un scénario criminel se dessine, elle a été frappée puis étranglée. Trois mois après la mort de sa femme, Thierry Meunier est placé en garde à vue, mais aucun élément matériel ne le relie au crime. En Bretagne, les enquêteurs sont convaincus que l’homme est un escroc qui utilise les femmes pour leur argent. En décembre 2023., il est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il est présumé innocent, mais s’il était renvoyé devant une cour d’assises pour le meurtre de son épouse, il encourrait la réclusion criminelle à perpétuité. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.