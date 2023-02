Marie Bosch : mon mari, cet imposteur

Le 2 janvier 2017, la vie de Marie Bosch, maman d'un bébé de deux mois à l'époque, bascule totalement. Son mari, qui partage sa vie depuis 12 ans, se volatilise, plus de son, plus d'images. Mais une kyrielle de mensonges que Marie découvre dans les jours qui suivent. En fait, il manipulait Marie et la réalité depuis le premier jour. Marie s'est retrouvée seule, avec sa fille, et une montagne de dettes. Situation digne de science-fiction, dont elle a fini par faire une bande dessinée intitulée "L'imposture", publiée aux Éditions Les Enfants Rouge.