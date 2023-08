Son mari était un imposteur : le témoignage sidérant de Marie dans "Sept à Huit"

Elle arrive crispée et sans doute méfiante. Comment ne pas l’être après ce qu’elle a vécu. Il y a six ans, le monde de Marie Bosch s’est effondré. Son époux, qu’elle connaissait depuis douze ans, s'est révélé être un imposteur. Il a disparu quand la vérité était sur le point d’éclater, la laissant seule avec leur bébé et des dettes. En fait, il manipule Marie et la réalité depuis le premier jour. Elle l’a rencontré en 2000, quand elle était en seconde au lycée. Elle le trouve très drôle, assez beau. Il l’attire assez rapidement. À 24 ans, ils décident de vivre ensemble. Un an plus tard, il lui propose de s’installer à Paris. Visiblement, il vient de décrocher un CDI dans une boîte de production en tant que juriste en droit d’auteur. Marie est institutrice, elle demande la mutation et elle la suit à Paris. Le 2 janvier 2017, ils rentrent de vacances de Noël. À ce moment-là, sa fille a deux mois. Il essaie d’ouvrir la porte de l’appartement. Et ils aperçoivent que les serrures ont été changées. Prise de panique, elle va voir une voisine qui explique que l’appartement a été vendu en leur absence aux enchères. L'assemblée de copropriété s'était réunie pour parler de leur cas et que cela fait des mois qu’ils sont censés être au courant de cette vente aux enchères.