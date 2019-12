Marie se confie sur le harcèlement scolaire, qui a tué sa fille

Evaëlle vivait l’enfer du harcèlement à l’école. Âgée de onze ans, elle a fini par se suicider en juin dernier. Dévastée, sa mère Marie dénonce aujourd’hui le comportement irresponsable des élèves, mais aussi l’inertie des autorités de l’école qui selon elle savaient. Elle a porté plainte contre la professeure de sa fille. Fait rarissime dans une affaire de ce genre, l'enseignante mise en cause a été entendue par la police. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.