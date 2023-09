Marques, le tueur de prix

Howard Da Silva s'apprête à ouvrir les portes d'un magasin Stokomani flambant neuf à Châteauroux. Directeur régional de l'enseigne, il se déplace en personne à chaque inauguration. Pour cette première journée, il a pour objectif de réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires. Jusqu'ici, le magasin de l'enseigne le plus proche était à une heure de route. À 9 heures, un jour de semaine, près de 200 clients ont répondu présents. Avec plus de 8 000 articles vendus entre deux et cinq euros, il est difficile de résister à l'achat d'impulsion, le cœur du business de l'enseigne. L'entreprise, l'un des leaders du déstockage en France, est née dans l'esprit d'un pionnier, Maurice Namani, un berger corse. En 1961, il quitte son île natale et fonde la société Les Soldes na.ma.ni à Paris où il a l'idée d'écouler des invendus auprès de marchands ambulants. Il ouvre quelques années plus tard un premier point de vente pour les particuliers dans l'Oise, puis dans le Var. En 1995, l'entreprise décide d'étendre son réseau de magasins partout en France et change de nom. Elle devient Stokomani. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.