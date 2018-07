C’est l’archipel le plus éloigné de tout continent : les Marquises, une poignée d’îles perdues au milieu du Pacifique et ses 9000 habitants coupés du monde. Un seul lien les relie à Tahiti à 1500 km plus au sud : un cargo qui toutes les trois semaines fait la navette. « Sept à Huit » est monté à bord de l’Aranui pour une croisière unique au milieu de paysages d’une beauté stupéfiante.